Va al matrimonio dell'ex vestita da sposa: «Non farlo, torna da me»

Ilaria D'Amico e Gigi Buffon allargano la famiglia? Pancino sospetto con Leopoldo Mattia

Si presenta alvestita dae lo implora di sposarla. Una donna è stata immortalata mentre, vestita in abito da sposa, ha letteralmente fattoa pochi minuti dal sì con un'altra donna. In un video diffuso in rete si vede la ragazza disperata gettarsi ai suoi piedi tra lo stupore dei presenti.La giovane, vestita come una sposa, lo implora di non sposarsi con quella donna, ma di scegliere lei. Lo sposo, dal canto suo, sembra molto innervosito e allontana la ragazza in modo brusco e deciso. «È stata colpa mia», grida la ex, sperando di suscitare in lui qualche emozione, come riporta anche Metro. I due si sarebbero lasciati per incompatibilità caratteriali, ma in tutta risposta lui prova a rassicurare la sua futura moglie che però non sembra gradire affatto la scena.La sposa, quella ufficiale, infatti dalle immagini sembra (comprensibilmente) molto arrabbiata, e dopo aver osservato la scena, toglie la sua mano da quella del compagno e si allontana. Lui la rincorre, cercando di sistemare le cose mentre la ex resta seduta a terra in preda alla disperazione. Il video, che arriva dalla Cina, è stato diffuso sui social, facendo in breve tempo il giro del mondo.