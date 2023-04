«Un batuffolo d'ovatta per salvare il matrimonio»: il consiglio (insolito) della wedding planner alle spose

di Redazione web

Una wedding planner che si è sposata a sua volta l'anno scorso ha parlato dei due oggetti inaspettati che hanno finito per salvare il suo matrimonio: un batuffolo d'ovatta e un copricapezzolo. Secondo l'organizzatrice di eventi, tutte le future spose dovrebbero assicurarsi di avere questi oggetti a portata di mano il giorno delle nozze.

Il consiglio per le spose

Georgina Mitchell in un video di TikTok ha spiegato come l'ovatta e un copricapezzolo le abbiano salvato il giorno più bello. Secondo la neosposa, dopo aver infilato l'abito nuziale non riusciva a concentrarsi su altro se non su quanto attraverso il vestito fosse visibile il suo ombelico. Nella clip, che ha totalizzato 70.500 Mi piace, Georgina ha rivelato: «Il vestito era attillato, e tutto ciò che riuscivo a vedere era un'ammaccatura in corrispondenza dell'ombelico». L'intraprendente wedding planner, che si fa chiamare @georginaroseevents, ha continuato: «Quindi, per salvare la situazione, ho fatto a pezzi un batuffolo di cotone e l'ho infilato nell'ombelico. Poi ci ho incollato un copricapezzoli sopra». Georgina ha ammesso di capire benissimo che qualcuno potesse pensare fosse una "pazza" o un "genio" per aver escogitato il trucco, ma ha esortato comunque le spose a mettere in valigia un batuffolo di cotone e un copricapezzoli. Il consiglio, dice, vale anche per chi intenda indossare un abito attillato in generale.

