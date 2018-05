Si sposano dopo 36 anni dal loro primo incontro: la favola di Diana e Joe

In Gb il divorzio sarà online, la nuova legge che non piace ai giudici

Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sidopodal loro primo. La storia diè un inno all'amore, e una speranza per chi crede che esista l'anima gemella. Due anime gemelle sono proprio i neosposi, visto che dalla prima volta che si sono visti, nella scuola a Roseville, Michigan, hanno detto "sì" dopo quasi 40 anni.Joe frequentava il primo anno, mentre Diana il terzo, era il 1992 quando si incontrano nei corridoi della scuola: Diana raccoglie un libro che era caduto a Joe, che aveva difficoltà a piegarsi perché portava le stampelle a seguito di un incidente sul campo da football. Per Joe è amore a prima vista, inizia a scriverle timidi messaggi d'amore, di farle capire il suo interesse, ma Diana lo vedeva solo come un amico. Finito il liceo per Diana i due si perdono di vista.Si rincontrano nel 1998 quasi per caso. Joe è diventato insegnante di educazione fisica e ha la palestra nello stesso edificio in cui si trova l'ufficio di Diana. Si vedono per andare a pattinare insieme e lui le porta un mazzo di fiori, ma Diana ha altri progetti per la sua vita e gli comunica che si sarebbe sposata alla fine dell'anno. Le loro vite prendono nuovamente strade diverse per poi congiungersi di nuovo nel 2011 quando Diana è ormai divorziata e con una figlia di 15 anni. I due iniziano a frequentarsi fino a quando, un giorno, Joe non le dà appuntamento nella vecchia scuola di Roseville dove lei lo trova in ginocchio con un anello. Per i due arriva il lieto fine e, come riporta anche il New York Times , si sono sposati pochi giorni fa su una spiaggia.Diana confessa di non aver fatto troppo caso alle attenzioni di Joe, di averle forse interpretate in maniera sbagliata. Lui invece, non ha mai persola convinzione che lei potesse essere la donna della sua vita: e così è stato.