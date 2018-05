Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Durante le corse dei cavalli non potranno essere bevuti più di due litri di birra. L'ampio margine è stato introdotto dall'ippodromo di Goodwood Racecourse dove però sono state introdotte delle severe restrizioni in materia di alcolici a causa delle numerose risse che si sono verificate nelle ultime settimane.L'ultima è stata la più scioccante, ha coinvolto diverse persone e 6 di loro sono finite in ospedale. Mentre si assisterà alle corse di cavalli, quindi, non potranno essere consumati più di 2 litri di birra a testa. Il direttore dell'ippodromo ha deciso di procedere con queste misure preventive, precisando che verranno aumentati i punti di controllo per evitare che simili episodi possano ripetersi.La rissa di circa due settimane fa è stata ripresa e condivisa in rete creando grande clamore e provocando indignazione in molte persone. «Abbiamo cambiato il personale e la composizione del nostro team, oltre a prendere misure ancora più forti per scoraggiare l'uso di droghe e il consumo eccessivo di alcolici», ha detto al telegraph il direttore, che ha annunciato che lo staff sta collaborando con la polizia per individuare i respondabili della rissa.