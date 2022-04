Massacro a Bucha, 17enne sospettato di tradimento: «Ha aiutato i soldati russi». Ecco cosa rischia

Un ragazzo di 17 anni, residente nel distretto di Bucha, a nord ovest di Kiev, è sospettato di tradimento per aver collaborato con l'esercito russo durante l'occupazione. Lo afferma la Procura generale di Kiev sul proprio canale Telegram. «Un minore residente nella regione di Kiev sarebbe sospettato di tradimento e furto segreto di proprietà altrui ai sensi della legge marziale», spiega la Procura. «Secondo l'indagine, durante l'occupazione temporanea del villaggio nel distretto di Bucha, nella regione di Kiev, un residente locale di 17 anni si è schierato volontariamente con il nemico», prosegue.

Il giovane «ha fornito ai rappresentanti della Federazione Russa informazioni sugli abitanti del villaggio, sui negozi e sulle case in cui potevano essere conservati oggetti di valore, nonché altre informazioni. Per questo, il sospettato ha ricevuto ricompense materiali e privilegi dai rappresentanti delle forze di occupazione». Inoltre, «insieme ai militari delle forze armate russe, ha fatto irruzione in una delle case del villaggio, dove hanno segretamente rubato» dei beni. Il ragazzo, secondo quanto riporta la stampa ucraina, rischia fino a 10 anni di carcere.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Aprile 2022, 11:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA