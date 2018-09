Una serie di esplosioni e incendi hanno scosso dozzine di isolati cittadini in due città a nord di Boston giovedì, provocando un morto e almeno 16 feriti. La causa è da ricondurre a problemi alle condutture. La vittima è un uomo la cui casa è esplosa facendo precipitare il camino sull'auto in cui si trovava. Enormi i danni causati dagli scoppi e centinaia le persone evacuate. Lo ha riferito la polizia dello stato del Massachusetts.







Dozzine di incendi sono scoppiati a Lawrence, Andover e nel pomeriggio ad Andover del Nord. La polizia ha avvisato tutti i residenti che hanno il servizio di gas fornito dalla Columbia Gas di evacuare immediatamente le loro case. «​Le linee di gas sono attualmente depressurizzate dalla compagnia, ci vorrà del tempo

, ha dichiarato la polizia in un tweet.

LATEST: Evacuations are taking place in multiple neighborhoods north of Boston where residents have smelled gas, according to Massachusetts State Police.



