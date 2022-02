Mascherine all'aperto, la Spagna anticipa l'Italia: da giovedì lo stop all'obbligo

In Spagna non sarà più obbligatorio indossare le mascherine all'aperto a partire da giovedì 10 febbraio. Lo ha annunciato la portavoce del governo Isabel Rodriguez, mentre il Paese assiste ad un calo dei contagi del covid-19.

Mentre l'Italia dovrà attendere l'11 febbraio, la Spagna si appresta a togliere l'obbligo di mascherine all'aperto già dal giorno precedente. Nel Paese iberico, l'incidenza dei contagi su base settimanale è ora scesa a 715 casi ogni 100mila abitanti, dopo essere arrivata a 1.600 a metà gennaio.

Anche i ricoveri sono in calo in un trend che viene attribuito all'alto tasso di vaccinazione: circa l'80% ha ricevuto due dosi e il 47% anche la terza. L'obbligo di mascherina all'aperto era stato imposto a fine 2021, ma molti cittadini avevano ripreso a indossarle anche prima.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Febbraio 2022, 16:38

