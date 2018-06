Tesla a fuoco, l'attrice May McCormack denuncia su Twitter il rogo dell'auto del marito

Domenica 17 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Questo è quello che è successo a mio marito e alla sua macchina oggi. Nessun incidente, inaspettatamente, nel traffico su Santa Monica Boulevard. Grazie alla gentile coppia che lo ha segnalato e gli ha detto di accostare. E grazie a Dio le mie tre bambine non erano in macchina con lui".E' il tweet accorato con il quale l'attrice statunitense Mary McCormack ha annunciato (e denunciato via social) il rogo dell'auto del marito, il regista britannico Michael Morris. L'auto andta inaspettatamente infiamme al centro di Los Angeles è una Tesla elettrica (ma non a guida autonoma).Tesla ha replicato definendo l'accaduto "un incidente straordinario" e lo sta esaminando per capirne le cause.L'attrice ringrazia la coppia (anonima) per aver avvertito il marito dellel fiamme, consentendogli di accostare.Lo sceriffo William Nash a West Hollywood ha confermato che i suoi vice hanno visto il fumo proveniente dal veicolo elettrico e poi il fuoco. I vice hanno chiesto aiuto ai vigili del fuoco che hanno rapidamente spento le fiamme.