Colpisce con un martello tre donne e un uomo in pieno centro a Londra: arrestato un 38enne

Tre donne e un uomo portati d'urgenza in ospedale dopo essere stati colpiti con un martello da un uomo di 38 anni. E' quanto accaduto ieri sera, intorno alle 23.00, a Regent Street, Londra.

Secondo quanto riporta The Sun, l'aggressore ha usato un martello per colpire inizialmente due donne, di 30 anni e 20, per poi entrare in un pub vicino in Glasshouse Street dove ha continuato la sua violenta furia, colpendo un'altra donna, dio 40 anni, e un uomo di 50.

Il personale del pub è riuscito a trattenere l'uomo e subito hanno chiamato i poliziotti che sono intervenuti e l'hanno arrestato per lesioni personali gravi.

Fortunatamente tutte le vittime sono fuori pericolo. Secondo una prima ricostruzione, gli attacchi non sono collegati al terrorismo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Ottobre 2021, 12:59

