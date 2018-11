In un tweet, la prefettura della regione Provence-Alpes-Cote d'Azur precisa che l'edificio crollato si trovata in rue d'Aubagne, nel primo arrondissement di Marsiglia. Al momento, non si ha alcuna informazione sulle possibili vittime. Le autorità locali invitano la cittadinanza ad «evitare il settore» e a dare «priorità ai soccorsi».

, crollo stamattina. Ul palazzo è crollato in Rue D'Aubagne, nel centro della cittadina costiera francese. È quanto annunciano i media francesi precisando che ricerche sono in corso per trovare eventuali vittime o sopravvissuti, sul posto vigili del fuoco e un reparto cinofilo.