Mariupol, pazienti dell'ospedale «deportati in Russia»: il video choc pubblicato dagli ucraini

Il comune di Mariupol denuncia la «deportazione in Russia» del personale e dei pazienti dell'ospedale della città. In un video pubblicato su Telegram si vedono donne, bambini e anziani che camminano in fila, con lo sguardo terrorizzato, che salgono sui mezzi blindati russi. Uomini armati, secondo Ukrinform, sono entrati nell'ospedale, imponendo a medici e pazienti di seguirli e salire sui loro mezzi.

The Mariupol City Council claims that Russian forces are forcibly removing medical staff and patients from one of the city's hospitals. pic.twitter.com/J3fNODk1d8

— Michael A. Horowitz (@michaelh992) April 7, 2022