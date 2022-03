La strage di Mariupol: da inizio conflitto già 1600 vittime civili

Quasi 1.600 persone sono state uccise a Mariupol dall'inizio dell'invasione. Lo annuncia il municipio cittadino sul proprio profilo Telegram: «1.582 pacifici residenti di Mariupol sono stati uccisi dalle forze di occupazione russe in 12 giorni di blocco della città e bombardamenti spietati dei quartieri residenziali. Ogni occupante - si legge - brucerà all'inferno. Non dimenticheremo e non perdoneremo mai questo crimine contro l'umanità, contro l'Ucraina, contro Mariupol». La città di Mariupol è completamente bloccata e circondata dalle forze russe. Lo afferma il ministero della Difesa di Mosca, citato dalla Tass, secondo cui «tutti i ponti sono stati distrutti e le strade minate dai nazionalisti» ucraini. Nel frattempo, Marianna Podgurskaya, beauty blogger ucraina incinta fotografata in fuga dall'ospedale pediatrico di Mariupol bombardato il 9 marzo dai russi, la notte scorsa ha dato alla luce una bambina, Veronica. A renderlo noto è stata la giornalista ucraina Olga Tokariuk, che è in contatto con una persona della sua famiglia. «Stanno bene ma a Mariupol è molto freddo e i bombardamenti non si fermano», ha scritto su Twitter la giornalista senza ovviamente fornire dettagli sul luogo del parto. Ieri sulla blogger, la cui foto con il viso insanguinato aveva fatto il giro del mondo, si erano abbattute le fake news della propaganda russa secondo la quale Marianna era stata ingaggiata come «attrice» per recitare il ruolo della ucraina incinta sotto le bombe a favore della camera del fotografo Evgeniy Maloletka, freelance che lavora anche per l'Ap, definito da Mosca «propagandista» filo Kiev. Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov aveva affermato che l'ospedale di Mariupol era in realtà vuoto e usato come base del battaglione Azov« (uno dei reparti militari nazionalisti dell'esercito ucraino, ndr), notizia poi smentita da operazioni di fact-checking. Un gruppo russo, composto da una decina di persone, ha intanto rapito il sindaco di Melitopol, Ivan Fedorov, »portandolo via con un sacchetto di plastica in testa«. Lo ha riferito una fonte del Ministero degli affari interni ucraini sul canale Telegram.

Fedorov - secondo quanto riporta l'agenzia ucraina Unian - si era rifiutato di collaborare con i russi, mantenendo la bandiera ucraina sul municipio della città occupata. Sempre oggi le forze russe hanno cercato di entrare e prendere il pieno controllo operativo della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, secondo il capo della compagnia nucleare statale ucraina Energoatom Petro Kotin citato dal Guardian. Le forze russe - ha riferito Kotin - hanno detto al personale ucraino che l'impianto ora appartiene alla compagnia nucleare statale russa Rosatom dopo che la scorsa settimana i russi hanno preso il controllo della centrale. In un'intervista televisiva Kotin ha spiegato che 10 funzionari Rosatom, inclusi due ingegneri, hanno tentato di prendere il controllo operativo. Nell'area della centrale, secondo Kotin, sono presenti circa 500 soldati russi con armi automatiche.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Marzo 2022, 22:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA