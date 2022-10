Marito di Nancy Pelosi aggredito mentre era in casa: è in ospedale. Fermato un uomo

Aggressione in casa per Paul Pelosi, il marito della Speaker della Camera Nancy Pelosi. Pelosi è stato assalito da un uomo entrato nell'abitazione della coppia a San Francisco. Lo riporta Cnn. Nancy Pelosi non era in casa al momento dell'attacco.

L'assalitore di Paul Pelosi è sotto la custodia della polizia che sta indagando sulle motivazioni dell'attacco. È quanto si legge in un comunicato del portavoce di Nancy Pelosi, Drew Hammill. Paul Pelosi è stato trasportato in ospedale: «sta ricevendo un'eccellente assistenza medica e dovrebbe riprendersi completamente», si legge in una nota.

Paul Pelosi, the husband of House Speaker Nancy Pelosi, was 'violently assaulted' after a break-in at the couple's California home early on Friday, her office said in a statement https://t.co/nLcs1AmVFD pic.twitter.com/i0HEHgz3ge — Reuters (@Reuters) October 28, 2022

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Ottobre 2022, 17:11

