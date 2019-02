Il marito muore per malasanità, la vedova: «Ora 750mila euro di risarcimento per mancanza di sesso»

Ultimo aggiornamento: 14:07

, la giovane vedova fa causa al governo e chiede un risarcimento di oltre un milione di euro «». La coppia ha quattro figli. A causa di presunte cure sbagliate, il cervello dell'uomo è rimasto danneggiato. E dopo un lungo calvario, sarebbe morto.La vicenda si è svolta a Brisbane, in Australia. Come riporta il, Jamie Finnegan, questo il nome del marito defunto, è stato colpito da una lesione cerebrale sei anni fa e, a causa di una presunta procedura sbagliata in ospedale, sarebbe rimasto. L'uomo è morto nel 2018.E così la giovane moglie Cara Finnegan ora avrebbe chiesto comeper l'esaurimento nervoso e per la perdita di sesso con il marito e padre dei suoi quattro figli.La madre del marito, Daphne, pensa che Cara abbia diritto a un risarcimento, nonostante scherzi sul modo in cui è stata formulata la richiesta. «». E poi avrebbe continuato: «Deve allevare quei quattro figli da sola, non ha ricevuto denaro per allevare quei bambini. Pensa che Jamie voglia che i suoi figli vivano in povertà?».in seguito alla morte di Jamie. Nonna Daphne ha detto che la cifra è tenuta in custodia per quando i quattro figli compiranno 25 anni. Ma ora la vedova e un certo numero di altri membri della famiglia stanno lanciando nuove richieste in tribunale. «Voglio che tutti reclamino, perché il Queensland Health non si è mai scusato. Hanno continuato a ferire mio figlio e a farlo soffrire», avrebbe concluso la nonna.