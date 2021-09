Marito e moglie no vax muoiono di Covid a poche settimane l'uno dall'altra: «Il vaccino viola i diritti umani»

Marito e moglie no vax muoiono dopo aver contratto il Covid. Dusty e Tristan Graham erano entrambi convinti no vax fino a quando non si sono ammalati di Covid e sono morti l'uno a distanza di tre settimane dall'altra. La coppia, che era molto seguita su YouTube, sosteneva che il vaccino fosse un attacco ai diritti umani, per questo non solo non si erano loro sottoposti alla vaccinazione ma scoraggiavano tutti dal farlo.

Leggi anche > Norcia, mamma e figlia morte di covid a pochi giorni di distanza: avevano contratto il virus nel loro ristorante

La prima ad andarsene è stata Tristan, circa un mese fa, poi dopo 3 settimane nemmeno il marito è riuscito a sconfiggere la battaglia contro il virus. «Sfortunatamente sono entrambi morti», ha scritto la figlia della coppia, Windsor Graham, su GoFundme, dove il padre aveva lanciato una raccolta fondi per chiedere aiuto, viste le ingenti spese mediche. La ragazza ha ringraziato tutti coloro che hanno donato alla coppia e ha dichiarato che ora quei soldi serviranno per i funerali dei suoi genitori.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Settembre 2021, 17:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA