«Io e mio marito non dormiamo nello stesso letto da 2 anni e mezzo: è stata la decisione migliore per evitare il divorzio»

Il matrimonio è una faccenda strettamente personale e ognuno lo vive nel modo che ritiene migliore. Quando si pronuncia il fatidico "finché morte non ci separi", in effetti, non si fa riferimento alla sistemazione di moglie e marito per la notte e sempre più coppie decidono di dormire in letti separati.

I motivi dietro questa scelta sono tanti e diversi. C'è chi non riesce proprio a sopportare il partner che russa e chi, magari, ha la tendenza a muoversi un po' troppo e non vuole rischiare di svegliare l'altra persona. Per quanto riguarda Jess (28 anni) e suo marito, invece, la ragione scatenante è stata l'arrivo del figlio.

Da circa due anni e mezzo i due non dormono insieme e questa decisione ha permesso loro di ritrovare la felicità nel rapporto ed evitare l'ombra del divorzio.

La decisione di dormire separati

«Io e mio marito abbiamo quasi divorziato a causa della questione del sonno», racconta Jess in un video pubblicato sul suo account TikTok.

Le poche ore di sonno hanno provocato problemi gravi al lavoro, nella vita di tutti i giorni, nella loro relazione e «probabilmente ha avuto un impatto anche sul deterioramento del mio stato di salute», dice Jess. Per risolvere la situazione, marito e moglie hanno deciso di comune accordo di provare a dormire in letti separati.

Il fine ultimo era quello di cambiare le abitudini del figlio, Dylan, nella speranza di riuscire a farlo dormire. Così, il letto a due piazze è stato messo nella camera del bambino insieme a un altro letto per Jess, mentre il marito avrebbe continuato a dormire nella sua stanza. «Da quel momento, il piccolo ha cominciato a dormire tutta la notte, e anche noi due. Questa sistemazione ha fatto miracoli anche per la nostra relazione», conclude Jess.

Molti utenti hanno commentato il video con la propria esperienza personale, completamente d'accordo con la neo mamma: «Non dormo con mio marito da quando sono rimasta incinta, e il suo russare mi faceva impazzire», «Io e il mio partner non abbiamo figli ma dormiamo comunque in stanze separate. Lui russa come un maiale e io digrigno i denti come un asino! Ora siamo entrambi più felici».

Qualcuno, tuttavia, non è affatto d'accordo e sostiene che in questo modo si perda l'intimità nella coppia: «Non riesco neanche a immaginare una cosa simile. Appena messi a dormire i bimbi ci fiondiamo a letto a farci le coccole», «Se per te funziona fai bene, io non potrei mai dormire senza mio marito. È la mia roccia, la mia anima gemella. Facciamo addormentare i bambini insieme, cominciando presto per fargli prendere l'abitudine».

