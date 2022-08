Scopre che il marito la tradisce: prima lo uccide, poi lo cucina e mangia il suo cadavere

Pugnala a morte il marito dopo aver scoperto di essere stata tradita e poi ne cucina alcune parti del corpo. Una donna di 22 anni di Eslamshahr, in Iran, è stata arrestata dopo che le autorità hanno scoperto quello che aveva fatto. I poliziotti sono stati avvisati da alcuni vicini che si sono accorti del cadavere in putrefazione e dopo alcune indagini sono risaliti alla moglie.

La donna, mamma di una bambina, ha spiegato di aver ucciso il marito di 30 anni, dopo aver scoperto che la tradiva. Accecata dalla gelosia dopo aver visto l'amante in casa sua, ha aspettato che andasse via per poi affrontare il marito. Tra i due è subito scoppiata una lite molto accesa all'apice della quale la donna ha afferrato un coltello e ha ucciso il consorte. Poi ha cucinato e mangiato alcune parti del corpo.

La 22enne ha ammesso di aver sposato l'uomo quando aveva 15 anni, di averlo fatto perché obbligata dalla sua famiglia: «Non è mai stato interessato a me, ha sempre avuto relazioni con altre donne. Nel corso degli anni era arrivato a picchiare me e nostra figlia di soli 5 anni, quando ho visto l'ennesimo tradimento abbiamo discusso e durante la lite lui ha preso un coltello». A quel punto la donna non ce l'avrebbe più fatta e ha strappato il coltello dalle sue mani conficcandoglielo in pancia.

«Non riuscivo a capire come ho fatto all'improvviso. È caduto a terra ed è rimasto immobile», ha infine ammesso, non specificando il motivo per cui ha mangiato poi il cadavere dell'uomo. La donna è stata arrestata e sul corpo della vittima verrà condotta un'autopsia. Ancora non si sa a chi verrà affidata la bambina.

