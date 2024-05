«Ho 6 figli ma mio marito non ha voluto celebrare le festa della mamma perché "non sono sua madre". Me la sono presa, lui mi ha dato della str***a»

di Redazione Web

Nella vita è importante tenerci strette le persone che ci sono vicine, quelle che consideriamo la nostra famiglia, e per farlo è necessario essere in grado di esprimere il nostro apprezzamento e cercare di comprendere quando si trovano in difficoltà e hanno bisogno di aiuto e sostegno. Ciò non è successo a una donna, madre di sei figli, che ha usato il web per sfogare la sua frustrazione e avere diversi punti di vista sulla questione.

Il giorno della festa della mamma, per lei, è stato una enorme delusione. Suo marito da ormai due anni e mezzo si è rifiutato di celebrare dato che «non è sua madre», e quando lei ha espresso il suo dolore, lui ha detto che è «una str***a» per essersela presa per un motivo simile.

La situazione familiare della coppia e le azioni dei figli, poi, hanno peggiorato ulteriormente la situazione già precaria.

La delusione per la festa della mamma

La donna aveva già tre figli prima di sposare il suo attuale marito, e lo stesso valeva per lui. A due anni e mezzo dal matrimonio, qualcosa comincia a incrinarsi, una spaccatura nel rapporto che si è formata già da tempo ma che continua a crescere e aumentare la distanza tra i due.

«Sono io a presentarmi a ogni recita dei suoi figli, ogni partita, ogni evento scolastico - scrive su Reddit -.

Quando è arrivata la festa della mamma, però, nessuno ha fatto lo stesso per lei: «Oggi non è successo praticamente nulla. Due dei miei figli mi hanno fatto gli auguri. La mia figliastra di 11 anni ha fatto lo stesso e mi ha anche regalato un barattolo con dentro tutte le cose che ama di me. Mio figlio di 16 anni mi ha avvertito che il regalo che ha comprato non arriverà prima di domani. Mia figlia di 13 anni ha chiesto a mio marito di aiutarla con una serie di cose da organizzare, e lui non le ha mai risposto. Così, mi ha chiesto cosa volessi e io le ho detto delle nuove foto da mettere in ufficio, così che non costi troppo, e per me vorrebbe dire tanto».

La mamma è stata assalita dalla delusione e dalla tristezza: «Ho chiesto a mio figlio di 18 anni di fare una foto con me e lui non aveva voglia. Mio marito mi ha detto "non sei mia madre" e "non ho organizzato niente per la madre dei miei figli, perché dovrei fare qualcosa per te". Mi ha ferita, e mi sento in colpa perché mi sento così. Mi sembra di essere egoista. Ha dato una mano con la cena (era il compleanno di mia madre), ma mi aspettavo degli auguri, magari un bigliettino. Punti bonus, poi, se avesse capito che aiutare mia figlia 13enne a occuparsi di stampare le foto e incorniciarle mi avrebbe resa felice, mi avrebbe fatta sentire apprezzata e speciale».

Poi, conclude la donna: «Non voglio una giornata alla spa, la colazione a letto o essere celebrata ogni momento come mio fratello fa con la moglie. Sono felice per lei, ma so che mio marito non è fatto così. Ma è da str***a volere un po' di comprensione per tutto ciò che faccio per tutti i bambini, anche se è una festa commerciale? Ha detto che sono cattiva, una str***a per essermela presa. Non ho urlato o niente, solo pianto e rifiutato di essere coccolata solo per farlo sentire meglio».

