Il marito annusa la moglie ogni sera prima di andare a letto, lei chiede il divorzio

Mercoledì 22 Maggio 2019, 18:04

Ile lei. Nada, 27 anni, non ha superato ildi nozze con suo marito di 31 anni, a causa di un disturbo ossessivo- compulsivo dell'uomo. Il coniuge infatti era solito annusare con insistenza la moglie ese la casa veniva perfettamente pulita.La donna ha spiegato al suo avvocato di non farcela più: «mi annusava tutte le sere prima di andare a dormire e controllava se avevo pulito tutto alla perfezione». Nada ha affermato che non si trattava solo di igene, ma il suo era un atteggiamento morboso di controllo, esasperato dal fatto che riguardasse anche l'igiene personale della moglie stessa. Il marito non sembrava essere consapevole di avere un disturbo, dunque non ammettendo la malattia, non credeva ci fosse nulla di male nel suo atteggiamento e non faceva nulla per andare incontro a sua moglie.È una brava persona, rispettabile ma ha un disturbo ossessivo-compulsivo che mi stava facendo impazzire», ha affermato. «Che si voglia riconoscere o no, si tratta di una malattia. Controllava tutto quando pulivo casa, ogni angolo, ogni mobile. Verificava se tutta la polvere era stata tolta, se i piatti erano stati lavati bene, se c’era una macchia sul pavimento. Insomma è difficile far capire l’esasperazione a cui mi ha portato». Quando ha iniziato ad annusare anche lei, la situazione è degenerata e la 27enne è arrivata all'apice della sua sopportazione. Dopo l'ultimo litigio la donna è andata via di casa ed è tornata dai suoi genitori, chiedendo il divorzio.