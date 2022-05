Ucraina, attacco finale russo su Azostal: carri armati, bombe e fanteria

Bombe, carri armati e fanteria per sferrare l'ultimo attacco all'acciaieria Azovstal e piegare la resistenza ucraina. Dopo l'evacuazione dei primi convogli di civili verso Zaporizhzhia, le forze russe hanno ripreso la loro offensiva per assumere il controllo della roccaforte della resistenza a Mariupol e infrastruttura strategica per la futura amministrazione della città. Gli attacchi, secondo il reggimento Azov, hanno provocato la morte di due donne e il ferimento di altre 10 persone. «Faremo tutto il possibile per respingere questo assalto», ha assicurato il vice comandante del battaglione Svyatoslav Palamar, tornando a chiedere «l'immediata evacuazione dei civili». Fonti ucraine stimano che nei sotterranei dell'impianto ci siano ancora tra 200 e 300 persone intrappolate, di cui 30-40 bambini, e più di 40 militari feriti che necessitano di cure.

Il nuovo attacco ad Azovstal, iniziato con bombardamenti d'artiglieria e dell'aviazione, con l'obiettivo di fare poi irruzione, è stato confermato anche dalla Difesa di Mosca, che accusa i combattenti nemici di aver sfruttato i corridoi umanitari per sgusciare fuori dai bunker e rivendica di volerne «distruggere» le «posizioni di tiro». Mentre dal resto di Mariupol in mani russe, ha denunciato il sindaco Vadym Boichenko, sono quasi 40.000 gli abitanti «deportati» in Russia, molti costretti ai lavori forzati.



Sotto i bombardamenti restano anche le regioni limitrofe di Mariupol. Nel villaggio di Zaliznychne, vicino a Zaporizhzhia, due persone sono rimaste uccise da schegge di raid che, secondo il portavoce dell'amministrazione regionale, il colonnello Ivan Arefiev, hanno distrutto una scuole e danneggiato 12 case. Nuovi attacchi anche nell'area di Odessa. Secondo i vertici militari di Mosca, missili Oniks lanciati da droni hanno colpito e distrutto un hangar con armi inviate dai Paesi europei e dagli Usa.



L'offensiva continua a martellare soprattutto nel Donbass, dove secondo il governatore Pavlo Kyrylenko nella regione di Donetsk almeno 10 civili sono rimasti uccisi - tre in un raid aereo nella località di Avdiivka e gli altri sotto colpi d'artiglieria a Vuhledar e Lyman - e altri 15 feriti, mentre in altre zone sotto costanti bombardamenti si sta cercando di evacuare la popolazione dalla linea del fronte. Pesanti combattenti proseguono anche nell'oblast di Lugansk, dove stando al governatore Serhiy Gaidai nelle ultime ore 12 attacchi sono stati respinti, distruggendo tank, pezzi d'artiglieria e altri veicoli corazzati, ma Mosca sarebbe pronta a intensificare i bombardamenti in vista del 9 maggio, giorno in cui celebra la vittoria contro i nazisti. Il piano prevedrebbe l'uso di armi pesanti, tra cui artiglieria e sistemi di lancio multipli per cercare di distruggere «tutto ciò che incontrano» e fare «terra bruciata», in modo da conquistare la regione entro quella data.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Maggio 2022, 07:20

