Marijuana mischiata al veleno per topi, tre morti e oltre 100 persone in ospedale

La giovane milionaria infuoca i social: «Non faccio sesso da 362 giorni»​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il bilancio delle vittime, ancora provvisorio, è inquietante: al momento, sono almenolein ospedale dopo aver assunto dellamischiata aÈ quanto accaduto nell'Illinois, anche se alcuni casi analoghi sarebbero stati registrati in altri quattro diversi stati Usa (Indiana, Missouri, Wisconsin e Maryland). Come riporta Metro.co.uk , l'escalation di malori aveva fatto partire delle indagini e le autorità, dopo aver scoperto che i ricoveri erano accomunati dall'assunzione di, avevano sequestrato alcuni campioni incriminati. Le analisi hanno fatto emergere una verità sconcertante: quella marijuana modificata in laboratorio era stata mischiata ad unaI sintomi registrati nei vari casi sono molto diversi:nella tosse e nelle urine, ma anche. Al momento sono scattati anche diversi sequestri di prodotti, mentre le autorità hanno lanciato un appello: «Abbiamo sempre sconsigliato l'assunzione di marijuana sintetica, perché non è un prodotto sicuro. Quello che è emerso dagli ultimi casi, però, è assolutamente inquietante e pericoloso». La, a differenza di quella naturale, contiene sostanze chimiche prodotte artificialmente in laboratorio ed è in vendita sia sotto forma di 'erba' pronta per il consumo, sia sotto forma di liquido per sigarette elettroniche.