Marie Kondo, la 'guru della precisione' ammette: «La mia casa è disordinata». E spiega il perché

Marie Kondo, guru dell'ordine e degli armadi perfetti ha ammesso che la sua casa è un completo disordine. La Kondo ha spiegato che con l'arrivo del terzo figlio per lei è stato impossibile mantenere l'ordine nella sua casa e dopo libri in cui insegna come stipare e arrotolare ai suoi followers ha confessato che nelle 4 pareti domestiche la realtà è ben diversa.

Il nuovo libro

Presentando il suo ultimo libro, "Marie Kondo's Kurashi at Home: How to Organize Your Space and Achieve Your Ideal Life" (come organizzare il tuo spazio e raggiungere i tuoi ideali di vita), la 'regina del decluttering' ha indicato un'alternativa per raggiungere l'equilibrio interiore: al di la' dell'ordine esterno degli spazi fisici, altrettanto importante è la 'pulizia' degli spazi mentali ed emotivi.

La resa al disordine

Parlando con il 'Washington Post', la Kondo ha ammesso che la sua casa non è più in ordine come prima, ma il modo con cui spende il suo tempo è quello giusto per lei in questo momento della vita: «Fino a oggi sono stata una organizzatrice per professione e ho dunque fatto il mio meglio per tenere in ordine la mia casa tutto il tempo. Ora ci ho rinunciato in un modo che è buono per me. Capisco ad esempio che è importante per me passare tempo con i miei figli in casa». Tra le cento persone piu' influenti del mondo per la rivista 'Time', Marie Kondo è diventata famosa ormai otto anni fa lanciando un metodo per liberarsi della zavorra accumulata in anni di shopping incontrollato: "The Life-Changing Magic of Tidying Up" nel 2014 era diventato un bestseller viaggiando sulle linee del fuso, dal Giappone agli Stati Uniti e poi in Europa.

Il metodo è di una semplicità disarmante e per la verità, oltre a eliminare dagli armadi gli effetti dell''hoarding', poteva applicarsi a tanti altri aspetti della vita: buttare, ringraziandolo per i suoi servizi, tutto quello che non provoca "una scintilla di gioia". Dai libri - tra gli ultimi anche uno dedicato all'ordine nel mondo del lavoro - erano arrivate le serie tv su Netflix: dopo 'Tidying Up' era seguita nel 2021 'Sparking Joy With Marie Kondo'.

