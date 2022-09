Suora italiana morta in Mozambico, Maria De Coppi uccisa durante un attentato dei ribelli jihadisti

di Redazione web

Una suora italiana in missione umanitaria in Mozambico è morta durante un attentato avvenuto a Chipene, una città nel nord del Paese. Si chiamava Maria De Coppi, aveva 83 anni e lavorava in Mozambico dal 1963. A dare la notizia su Facebook il Centro Missionario Concordia-Pordenone, che da questa mattina stava aspettando notizie sulle condizioni delle persone rimaste coinvolte. Salvi invece don Lorenzo Barro e don Loris Vignadel.

Morta suora italiana a Chipene

«Don Lorenzo e don Loris sono vivi! Ringraziamo Dio! - si legge nel post -. I ribelli hanno assaltato la missione, dando fuoco a tutte le opere parrocchiali. Suor Maria, missionaria comboniana originaria di Vittorio Veneto è stata uccisa durante l’agguato. Tutti i sopravvissuti sono adesso in fuga verso Nacala». L'attacco è avvenuto nella notte, ed sarebbe opera dei ribelli jihadisti. La missione ospitava anche un'altra suora comboniana, suor Eleonora Reboldi, lombarda, che risulta essere viva in buona salute.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Settembre 2022, 13:41

