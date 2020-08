Marea nera alle Mauritius, nave incagliata rischia di spezzarsi in due: «Sarebbe una catastrofe»

e possibile disastro ambientale alle, per via di un'imbarcazione con 4mila tonnellate di petrolio a bordo che rischia di spezzarsi in due dopo essersi incagliata nelle acque cristalline della zona. Si teme dunque un disastro ecologico ancora più grave di quanto previsto in questo arcipelago incontaminato e la piccola nazione dell'Oceano Indiano si prepara al peggio.Le squadre di intervento sono riuscitein atto da diversi giorni. Ma cresce il rischio che la nave portarinfuse si spezzi in due. «Le crepe si sono allargate. La situazione è anche peggiore», ha detto ai giornalisti il primo ministro mauriziano Pravind Jugnauth.