Femminicidio in Spagna, l'italiano arrestato: «Ho ucciso anche la mia ex 9 anni fa». Poi cambia versione

Marco Romeo ha confessato: oltre alla compagna, avrebbe ucciso anche la sua ex. Potrebbe essere quindi risolto il giallo del 45enne romano arrestato mercoledì scorso in Spagna a Torremolinos (Malaga) perché sospettato dell'assassinio della compagna 28enne: Romeo avrebbe infatti ammesso «spontaneamente» di aver ucciso anche Sibora Gagani, una sua ex scomparsa nella stessa località spagnola nel 2014.

L'italiano arrestato in Spagna

È quanto affermato oggi in dichiarazioni a Efe e altri media da Pedro Fernández, delegato del governo centrale spagnolo in Andalusia. Stando a quanto aggiunto, il detenuto ha parlato ufficiosamente in presenza di agenti, sostenendo di aver murato il corpo della sua prima vittima all'epoca dei fatti, cercando di cancellarne le tracce con dell'acido. Tuttavia, in sede di interrogatorio ufficiale e in presenza del proprio avvocato, il presunto killer ha ritrattato questa versione dei fatti.

La sua ex scomparsa 9 anni fa

Di Gagani, ragazza italo-albanese che si era trasferita in Spagna con il suo allora fidanzato dall'Italia, non si ha più avuto notizia dall'estate di nove anni fa. Ma dopo che l'ex partner sentimentale è stato arrestato a Torremolinos con l'accusa di aver ammazzato a coltellate lo scorso 17 maggio una nuova compagna, la 28enne spagnola Paula, i parenti di quella giovane scomparsa nel 2014 hanno invocato una riapertura del caso.



Negli ultimi giorni, la polizia iberica ha perquisito una casa in cui Marco R. aveva vissuto con la ex, senza però trovare tracce della donna, ha spiegato Fernández. L'italiano è stato arrestato nel pomeriggio di mercoledì scorso, dopo essere fuggito ore prima dalla casa in cui è stato ritrovato il corpo senza vita di Paula, con cui, secondo conoscenti di entrambi, aveva avuto una relazione sentimentale burrascosa.

