Migranti, Open Arms denuncia: «Donna e bimbo lasciati morire in mare dai libici»

Frustration, anger, and helplessness. It’s unbelievable how so many vulnerable people are abandoned to their deaths at sea.

Da campione di basket da 20 milioni di dollari a eroe dei migranti. Le immagini divolontario per l'che ha soccorsostanno facendo il giro del web e dei social. La donna era rimasta due giorni in mare aggrappata ad un pezzo di legno.Gasol gioca nei, ma ha deciso di imbarcarsi per la consueta pausa estiva sulla nave di, ONG catalana che salva i migranti nel Mediterraneo. La nave qualche giorno fa ha denunciato il comportamento della Guardia Costiera libica, accusata di aver abbandonato al loro destino Josephine e una mamma con un figlio piccolo. Gli ultimi due sono stati recuperati cadaveri, mentre l'altra donna è stata l'unica superstite al largo delle coste di Tripoli.Josephine, donna camerunense, è rimasta due giorni in mare attaccata ad un pezzo di legno prima che giungessero i soccorsi. Gasol è stato protagonista durante le operazioni di recupero e ha pubblicato sul suole immagini del salvataggio. «Frustrazione, rabbia, impotenza. È incredibile come così tante persone vulnerabili vengano abbandonate alle loro morti in mare. Profonda ammirazione per quelli che stavolta chiamo i miei compagni di squadra», il suo commento al post.