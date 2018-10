Venerdì 19 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, era una celebrità in Messico. Il suo cadavere è stato rinvenuto dalla polizia messicana, dopo essere stata barbaramente torturata e poi uccisa. Mar era un'idola in Messico perché, pioniera del calcio femminile nel Paese, aveva fondato una squadra denominata: il mese scorso era scomparsa, e le ricerche intraprese hanno portato, venerdì scorso, alla scoperta del suo corpo. Secondo quanto riferisce la tv, il cadavere di Marbella era avvolto in fogli di plastica, nel comune di Playas del Rosarito, non lontano da Tijuana.come era conosciuta negli ambienti calcistici, non aveva praticato il calcio, ma la passione per questo sport l'aveva spinta adprima nella fondazione di una squadra dilettante, Isamar FC, e poi, nel 2014, di quella professionista Xolos. La squadra esordì partecipando al campionato di calcio di prima divisione negli Stati Uniti, perché in Messico non esisteva una competizione simile.La donna, ha reso noto la Procura generale della Baja California, «, ed è stata violentemente percossa dai suoi sequestratori». I suoi resti sono stati identificati dai famigliari martedì scorso. Gli inquirenticon l'attività calcistica, e stanno svolgendo indagini in tutte le direzioni per risalire al possibile movemnte degli assassini.