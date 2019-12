Palpeggia l'inviata durante la maratona, atleta radiato a vita VIDEO

Sesso a tre dal giudice con gli avvocati in cambio di trattamenti speciali in aula

To the man who smacked my butt on live TV this morning: You violated, objectified, and embarrassed me. No woman should EVER have to put up with this at work or anywhere!! Do better. https://t.co/PRLXkBY5hn — Alex Bozarjian (@wsavalexb) December 7, 2019

Lunedì 9 Dicembre 2019, 23:01

Molestie in diretta tv: unamatoriale, che stava gareggiando insieme ad altre migliaia di persone, hain diretta il sedere di una, inviata a seguire la corsa e in collegamento televisivo proprio durante il passaggio degli atleti. Alla fine l'uomo, un 42enne, è stato identificato e radiato a vita dalle maratone.È accaduto lo scorso fine settimana negli Stati Uniti, a. L'inviata, 23 anni, che stava seguendo in diretta la corsa, situata a pochi centimetri di distanza dal percorso della Savannah Run Bridge, è stata infastidita da tanti atleti che, in maniera simpatica, salutavano la telecamera. Uno dei partecipanti, però, è andato decisamente oltre: prima si avvicina alla, poi lae continua a correre come se niente fosse, lasciando l'inviata decisamente sbigottita.Lo choc per quanto accaduto, comunque, almeno in un primo momento non sembra turbare l'inviata dell'emittente televisiva WSAV News 3, che continua la sua diretta con assoluta professionalità. In realtà, l'episodio ha decisamente sconvolto la giovane giornalista, che ha ricevuto molta solidarietà non solo da parte dei colleghi, ma anche di tanti telespettatori. La stessa donna, su, ha voluto inviare un messaggio al suo molestatore: «Mi hai fatto violenza, mi hai oggettificato e mi hai messo in imbarazzo. Nessuna donna dovrebbe mai avere a che fare con questo, né sul lavoro né in altre circostanze».Alla fine, l'uomo è stato identificato grazie al numero sulla pettorina: si chiama, ha 43 anni e, come riporta Heavy.com , è stato radiato a vita da ogni maratona in tutto il territorio nazionale statunitense.