Maradona, altri tre figli a Cuba. Il Pibe atteso per la prova del Dna

Una nuova bomba potrebbe sconvolgere ancora la vita di Diego Armando Maradona. L'ex Pibe de Oro aveva trovato una sufficiente stabilità familiare negli ultimi anni grazie alla presnza dei figli e del lavoro in panchina, ma le notizie che arrivano dall'Argentina avrebbero ancora del clamoroso: secondo quanto detto da Matías Morla, avvocato e braccio destro di Diego, al Clarìn, l'ex stella del calcio mondiale avrebbe altri tre figli pronti ad aspettare il suo riconoscimento a Cuba.



«Diego ha vissuto alcuni anni lì a Cuba, non aveva una compagna fissa» ha detto Morla ai media argentini. «Nel prossimo viaggio che faremo sull'isola nelle prossime settimane Diego si sottoporrà alla prova del Dna per l'eventuale riconoscimento», ha assicurato. Al momento, l'ex calciatore del Napoli può già contare sulla presenza di cinque figli: le storiche Dalma e Giannina, il napoletano Diego Junior e Jana, riconosciuti negli ultimi anni, e l'ultimo arrivato Diego Fernando. Ultimo aggiornamento: 18:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA