Maradona, l'avvocato denuncia: «Ambulanza in ritardo di mezz'ora, idiozia criminale»

Matias Morla, avvocato di Diego Armando Maradona, denuncia ritardi nei soccorsi e chiede di indagare sull'«idiozia criminale» che a suo giudizio avrebbe portato alla morte del grande campione, scomparso ieri a 60 anni.

In un comunicato diffuso su Twitter, Morla afferma di ritenere «inspiegabile» il fatto che per «12 ore» Maradona non abbia ricevuto «le attenzioni ei controlli del personale sanitario assegnato a questo scopo». Inoltre, afferma, l'ambulanza ha «tardato più di mezz'ora». Per questo, Moria, che parla di Maradona come di «un fratello», chiede un'indagine.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Novembre 2020, 13:47

