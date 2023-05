Manovra antisoffocamento, l'errore mortale che fanno i genitori. Il paramedico: «Questo salverà la vita a tuo figlio»

di Redazione web

Il rischio di soffocamento è tra gli incidenti più temuti dai genitori di bambini alle prese con lo svezzamento ma anche di quelli più cresciuti. Conoscere le manovre da eseguire in caso di emergenza può davvero fare la differenza tra la vita e la morte, ed è per questo che un ex paramedico ha condiviso su Instagram quanto imparato in anni di esperienza sul campo.

Come preparare il pranzo per 5 settimane in 5 minuti: la mamma svela il trucco, ma viene sommersa dalle critiche

«Mio figlio è tornato da scuola in lacrime: è l'unico della classe a non essere stato invitato a una festa di compleanno»

Manovra di disostruzione

Il video condiviso da Nikki Jurcutz sulla pagina Instagram Tiny Hearts Education spiega come la maggior parte dei genitori tema di colpire troppo forte i figli sulla schiena e fare loro del male mentre eseguono la manovra di disostruzione. Ebbene, l'ex paramedico sostiene che in casi di emergenza non si debba aver paura di usare troppa forza, perché sarà proprio quella a salvare potenzialmente la vita al bambino. «Se sei arrivato al punto di dover usare i colpi alla schiena, significa che tuo figlio non riceve ossigeno nei polmoni», ha spiegato. L'infermiera ha anche esortato i genitori a familiarizzare con il primo soccorso per il soffocamento e spiegato il modo corretto di dare i colpi. «I lividi possono guarire, un bambino senza ossigeno per quattro minuti no», ha detto l'infermiera.

Come ridurre il rischio di soffocamento: i tagli sicuri

La manovra di disostruzione è indispensabile in caso di ostruzione totale delle vie aeree, ma per scongiurare il rischio che questo avvenga è molto importante proporre ai bambini in età da svezzamento e per i primi anni di vita alimenti tagliati in maniera sicura. In particolare, si legge sulla pagina Instagram, è fondamentale non proporre alimenti dalla forma tonda: per dargli in sicurezza la bambino sarà sufficiente schiacciarli o tagliarli in quattro parti. Così facendom anche se il pezzo di cibo dovesse rimanere bloccato nelle vie aeree, consentirebbe comunque il passaggio dell'aria.

Un altro consiglio, non scontato, è di non mettere mai le dita nella gola del bambino per provare a rimuovere il cibo: il rischio è che vanga spinto ancora più in basso provocando soffocamento.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Maggio 2023, 10:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA