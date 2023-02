Mani blu, paziente in ospedale. Il medico: «Mai visto un caso del genere». La diagnosi è incredibile

di Redazione web

Quando si lavora in ospedale, può capitare di imbattersi in casi strani. Ma quello accaduto al dottor Alejandro Ginzo in Paraguay rasenta l'incredibile. È rimasto infatti stupito quando un paziente si è presentato al pronto soccorso con le mani blu. Un caso che l'ha portato a raccontare la storia sui social media. Anche perché il ragazzo non aveva altri sintomi e il medico sapeva che non sarebbe stata una diagnosi semplice.

Paziente con le mani blu, le foto condivise dal medico

L'operatore sanitario ha condiviso sui propri account social un paio di foto delle mani del ragazzo e ha scritto: «Un giovane paziente viene per una colorazione bluastra delle mani, senza alcuna malattia di base». Solitamente, però, una simile condizione è associata a gravi patologie: come quelle legate alla circolazione del sangue. Ma quello che ha allarmato il medico è che raramente aveva visto gli arti di un colore così bluastro mentre il resto del braccio sembrava perfettamente normale.

Le prime diagnosi

«Acrocianosi, probabile malattia virale, trombosi da stato di ipotrombinemia». Queste le prime ipotesi del medico sulle cause che avevano portato il ragazzo ad avere le mani blu. Ma il dott.Ginzo ha spiegato che "la colorazione non stava migliorando nonostante i segni vitali stabili e nessun altro disturbo". Come è stato risolto questo caso clinico degno di Dr. House?

La soluzione

Dopo diversi commenti degli utenti, il medico ha deciso di svelare come ha risolto il caso clinico. "Il paziente riferisce di aver comprato jeans nuovi e di aver usato costantemente alcol spray. In particolare si è pulito le mani con l'alcool e le ha poi appoggiate sui jeans nuovi. Risultato? Mani blu". E la "cura"? "Lavarsi le mani prima di andare al pronto soccorso".

