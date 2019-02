Mangia un gelato mentre è in vacanza con i genitori, bimba di 9 anni muore poco dopo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sipoco dopo aver. Una bambina inglese, di solera in vacanza con la sua famiglia in Costa del Sol, in Spagna, quando si è sentita male ed è morta. Ad ucciderla, presumibilmente, è stato uno choc anafilattico. La bimba si è sentita male mentre era in albergo, è stata portata in ospedale ma le sue condizioni sono sembrate subito molto gravi.La piccola aveva mangiato un gelato al centro commerciale e dopo qualche ora ha iniziato a stare male. La bambina era allergica al latte e alle noci che potrebbero essere stati presenti nel gelato che ha mangiato. Ora dovranno essere effettuati degli esami sul suo corpo e solo dopo l'autopsia si avrà la certezza di quello che l'ha uccisa. Probabilmente il gelato che ha mangiato era contaminato, oppure conteneva uno dei due ingredienti a cui la bambina era allergica, il resort dove alloggiavano i genitori, ha fatto sapere che il gelato non è stato consumato all'interno della struttura. Per ora non si hanno notizie di indagini a carico di nessuno