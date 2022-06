Passeggero mangia noccioline in aereo a 10 file di distanza: ragazzina 14enne ha uno choc anafilattico

Una ragazza di 14 anni ha quasi rischiato la vita perché un passeggero ha mangiato noccioline sul suo stesso aereo. Poppy Jones era su un volo della British Airways con sua madre, Joanna Jones, quando è andata in choc anafilattico. La giovane, fortemente allergica alle noccioline, si è sentita male dopo che un passeggero a 10 fila di distanza dalla sua, ne stava mangiando un pacchetto.

Fortunatamente a bordo era presente un'infermiera che è stata in grado di somministrare l'ossigieno alla 14enne e di stabilizzarla. Il pilota ha preso in considerazione l'idea di effettuare un atterraggio di emergenza, ma alla fine sono stati in gradi di volare fino a Gatwick dove ad attendere la ragazza, sulla pista d'atterraggio, c'era un'ambulanza. A raccontare l'accaduto è stata la mamma che ha confessato di aver temuto per la vita della figlia.

La signora Jones, 39 anni, che lavora come badante a Tooting, a sud di Londra, ha specificato che gli assistenti di volo avevano chiesto che non venissero consumate noccioline per la presenza di soggetti gravemente allergici, ma qualcuno ha ignorato la cosa. La donna stava tornando da una vacanza da Antigua con la madre e i figli, quando è stata sfiorata la tragedia. Poppy ora sta bene ma sua madre ha voluto precisare al Daily Mail: «La gente sembra pensare che le allergie non siano un problema serio, in tal senso le compagnie aeree dovrebbero fare di più».

