Mangia una lumaca per scommessa, promessa del rugby muore a 19 anni dopo 10 di agonia

Mangia una. La giovane promessa del rugby australiano Sam Ballard èdopodovute a una grave condizione scatenata da una lumaca. Il ragazzo, all'età di 8 anni, ha mangiato una lumaca che camminava a terra ma aveva contratto un'infezione che lo aveva ridotto sulla sedia a rotelle.Tutto era partito come un gioco, una bravata tra ragazzi: Sam era stato sfidato da un amico a mangiare una lumaca, così ha deciso di accettare e dopo aver trovato in terra l'animale se lo era messo trionfante in bocca. Mai avrebbe pensato che le conseguenze potessero essere tanto disastrose, anche se era solo un bambino. Dopo qualche ora ha iniziato a stare male, come riporta anche Metro , tanto che è stato portato subito in ospedale dove è andato in coma: Sam si è svegliato dopo 400 giorni e ha scoperto che non avrebbe più potuto camminare.Il bambino aveva contratto la meningite eosinofila, una patologia rara causata da un parassita che portava quell'animale che aveva mangiato. Di solito il batterio si trova nei roditori, ma la lumaca ne era stata infettata probabimente perché si era nutrita dei suoi escrementi. Il bambino ha prima accusato forti dolori addominali, poi ha avuto febbre e nausea fino al coma. La malattia causa paresi e può causare lesioni cerebrali, da allora Sam non è stato più lo stesso, fino a quando non è morto. La famiglia ha voluto raccontare la sua storia per allertare tutti sui rischi di quello che in fondo era solo un gioco tra bambini.