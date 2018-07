Mandela day, i cento anni dell'eroe nero

Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

lo scoppio di un'epidemia influenzale che uccise milioni di persone in tutto il mondo, e l'intervento dell'African National Congress alla Conferenza di pace di Versailles»."Lungo cammino verso la libertà". Era il 18 luglio 1918. E Nelson aveva il nome datogli da suo padre, Rolihlahla, il cui significato colloquiale è attaccabrighe. Nel centenario della nascita - una settimana di eventi organizzata a Johannesburg, cui ieri ha partecipato Barack Obama - tutto il mondo celebra il Nelson Mandela International Day per ricordare la sua figura.Anche per le arti. Lo ha celebrato la musica, da Free Nelson Mandela cantata da The Special, nel 1984, fino a Ordinary love degli U2, scritta nel 2013, inserita nella colonna sonora del film Long Walk to Freedom, senza dimenticare Mandela di Santana nel 1987 e Mandela Day dei Simple Minds nel 1989.Gli ha reso omaggio il cinema, con più di un film, tra grandi registi e interpreti., scritto da Zindzi Mandela, la più giovane delle figlie di Mandela e Nomzamo Winnie Madikizela, e da Zazi e Ziwelene, suoi bisnipoti, per raccontare la sua vita ai bambini. Non mancano i tributi di tv e rassegne. Tv2000 stasera trasmette il documentario Italiani volti e storie di un paese che cambia, sull'immigrazione, poi il film Il colore della libertà di Bille August. Cine Sony manda in onda in prima visione italiana Mandela: la lunga strada verso la libertà Roma lo omaggia al Maxxi, con la proiezione del documentario Mandela di Angus Gibson e Jo Menell, al RomAfrica Festival, con Atto di difesa sul processo di Rivonia con il noto discorso di Mandela I'm ready to die. A Firenze, letture e performance dedicate. Eventi anche a Napoli.