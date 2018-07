Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Non diamo la». Sono state queste lein un ristorante, quando ha visto presentarsi il, comprensivo (come sempre accade nei paesi anglofoni) della mancia per il cameriere che li aveva seguiti nel corso della serata.Khalil Cavil, un cameriere della Saltgrass Steak House di Odessa, in Texas, ha raccontato in un post su Facebook l'episodio di razzismo di cui è stato vittima sul lavoro, come riporta anche l' Indipendet . L'uomo aveva seguito un tavolo, a cui aveva presentato il conto, quando è andato a prendere i soldi ha notato lo scontrino con la nota. «Non sapevo cosa pensare né cosa dire, mi faceva male lo stomaco», ha scritto sui social, «Condivido questo perché voglio che la gente capisca che questo razzismo e questo odio esiste ancora».Il cliente, vedendo il nome del cameriere Mr Cavil, Khalil, ha deciso di non voler pagare la mancia, ritenendo la persona un terrorista. Il post è stato condiviso centinaia di volte e il cameriere è stato supportato da moltissimi utenti che gli hanno espresso tutta la loro solidarietà. «Sosteniamo e supportiamo il nostro dipendente», ha affermato Turney, il ristorante presso il quale lavoro il giovane, «Il razzismo di qualsiasi forma è inaccettabile e abbiamo vietato a questo cliente di tornare nel nostro locale».