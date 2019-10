Manchester, 5 persone accoltellate in un centro commerciale: un arresto

Sono state affidate all'antiterrorismo, oltre che alla polizia locale, le indagini sull'accoltellamento di almeno 5 persone avvenuto stamattina presso un centro

commerciale di

, nel

. Lo riferiscono i media britannici. Il sospetto aggressore è un uomo sui 40 anni, che è stato arrestato. Diversi testimoni stanno raccontando di scene di paura, testimoniate anche da alcuni video, e di un attacco condotto coltello alla mano contro persone e clienti scelti apparentemente a caso



La Greater Manchester Police resta cauta sul possibile movente in un comunicato diffuso via Twitter, ma non esclude la pista del terrorismo. La nota precisa che l'aggressione s'è consumata dentro l'Arndale Shopping Centre, in centro città, per poi concludersi al di fuori. E che il mall è stato evacuato nell'immediatezza dei fatti. «Possiamo confermare che 5 persone sono state accoltellate e portate in ospedale», si legge nella nota: «dato il luogo dell'incidente e la sua natura, specialisti dell'antiterrorismo della Police North West stanno guidando ora le indagini per determinarne le circostanze».

La polizia ribadisce infine che «un uomo sui 40 anni è stato arrestato sulla scena per sospetta aggressione aggravata» e che al momento «rimane in custodia». Il premier britannico Boris Johnson si è detto «scioccato» per l'accaduto, e ha manifestato vicinanza ai feriti, elogiando al contempo polizia e servizi d'emergenza per la tempestività. Lo stesso hanno fatto le autorità municipali di Manchester e la ministra ombra laburista dell'Interno, Diane Abbott.

As part of our response to the incident at the #Manchester Arndale Shopping Centre, a rendezvous point has been established at Piccadilly Gardens, so you will see a large police presence in this area. Please don't be alarmed. — Greater Manchester Police (@gmpolice) 11 ottobre 2019

Venerdì 11 Ottobre 2019, 13:26

