di Redazione web

Spinge una donna, dandole una manata dietro la testa durante una funzione religiosa domenicale nel quartiere di Brooklyn a New York. Protagonista è un giovane pastore afroamericano, Lamor Whitehead, a capo dei Leaders of Tomorrow International Ministries, ripreso dalle telecamere interne mentre era in diretta streaming su YouTube.

Il religioso, al momento non è ancora stato arrestato dalla polizia newyorchese, che ha aperto un'indagine su quanto accaduto.

Anziano preso a schiaffi dal branco di ragazze 'armate' di bastone, l'uomo salvato dall'arrivo dei passanti

La manata in diretta

Nonostante il filmato, non è chiaro cosa sia realmente accaduto durante il sermone, in cui si vede l'uomo parlare, mentre appare una donna che sta parlando e il pastore all'improvviso la spinge fuori dall'inquadratura, dandole una manata sulle testa. Sembra che il religioso sia stato interrotto da qualcuno che stava gridando, mentre nel video si sente dire di lasciar proseguire le riprese della funzione.

Ragazza di 16 anni accerchiata dalle amiche e presa a pugni in faccia da un ragazzo mentre tutti stanno a guardare

Comportamento poco chiaro

Poi, riferisce il sito di gossip, TMZ, il pastore Whitehead si riferisce a qualcuno, chiedendo di portare via la donna, perché si sente minacciato; parole, che probabilmente ha pronunciato, per giustificare ciò che aveva appena fatto. Dopodiché il sermone, prosegue come se nulla fosse accaduto.

Il pastore, che nel video maltratta evidentemente la donna, si difende dicendo che stava minacciando lui e la sua famiglia, così ha reagito per tenere la moglie e la figlia fuori pericolo. Il religioso, afferma inoltre, di avere altri video che mostrano come si siano realmente svolti i fatti, raccontati in modo distorto.

Manata in chiesa durante la cerimonia in diretta tv: cosa è successo https://t.co/X8Tt0X3Uff — Leggo (@leggoit) September 19, 2022

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Settembre 2022, 15:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA