Manager russo vicino a Putin morto in circostanze misteriose: «Caduto da una barca durante una gita»

Un altro fedelissimo di Putin morto in circostanze misteriose. Il corpo di Ivan Pechorin, 39enne direttore della Corporation per lo sviluppo dell'estremo oriente e l'Artico, è stato trovato sull'isola Russky, a largo di Vladivostock.

A quanto riferisce l'emittente indipendente bielorussa Nexta Tv, il manager sarebbe caduto fuori bordo durante una gira in barca mentre era in stato di ubriachezza. Secondo Komsomolskaya Pravda, Pechorin lavorava sotto la direzione di Putin per modernizzare l'aviazione nell'estremo oriente russo e sviluppare le risorse dell'Artico, con l'obiettivo di contrastare le sanzioni economiche. Pechorin aveva partecipato al Forum economico dell'estremo oriente, che si è svolto a Vladivostock fra il 5 e l'8 settembre. Il predecessore di Pechorin, il 43enne Igor Nosov, è morto d'infarto a febbraio. Sono diversi i casi di oligarchi e imprenditori russi morti in incidenti non sempre chiariti, poco prima o dopo l'invasione dell'Ucraina. L'ultimo caso prima di Pechorin è avvenuto lo scorso primo settembre, quando il 67enne Ravil Maganov, ex manager di Lukoil, seconda compagnia petrolifera russa, è morto cadendo dalla finestra di un ospedale di Mosca.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Settembre 2022, 09:12

