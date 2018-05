Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Undi 22 anni haa mani nude unperunche stava precipitando dal quarto piano. Il nome del giovane, che dal Mali è arrivato a Parigi, èed ha velocemente fatto il giro del web, tanto che la pressione social per regolarizzare l'eroe clandestino è riuscita nel suo intento.Il presidente Emmanuel Macron lo ha ricevuto questa mattina all'Eliseo per congratularsi personalmente con lui. Il gesto ha suscitato un'emozione enorme nel paese. Il maliano si stava recando in un bar per seguire la finale di Champions League quando ha visto il piccolo sospeso al 4 piano.Con una serie di balzi, passando da un balcone all'altro, è riuscito ad afferrarlo e a metterlo in salvo. Sembra che il piccolo fosse stato lasciato solo in casa dai genitori. È stato affidato all'ufficio per la protezione dei minori, mentre il padre è in stato di fermo.