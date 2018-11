Mercoledì 14 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un piccolo guerriero che ha lottato per realizzare il suo sogno, il suo ultimo desiderio.diceva., 12 anni, ce l'ha fatta. È stato al fianco della mamma durante le nozze.all'età di 6 anni era stato colpito da un sarcoma dei tessuti molli, un tumore che colpisce i nervi, i legamenti e i tessuti connettivi. Era costretto a vivere su una sedia a rotelle. Ma nonostante ciò il suo pensiero era sempre quello di vedere la sua mamma felice, vestita di bianco sull'altare. Con la malattia che procedeva inesorabile verso il suo destino, Keith non ha mollato e ha combattutto fino all'ultimo per realizzare il suo sogno. Il matrimonio è stato celebrato in casa e lui ha mantenuto la sua promessa. Per il suo ultimo sorriso.Tre giorni dopo si è arreso a una battaglia che non poteva vincere. La mamma, commossa, ha pubblicato su Facebook una serie di immagini che mettono in mostra il suo coraggio, la sua forza. «Oggi Keith ha spalancato le sue ali e ha raggiunto il paradiso - ha scritto la donna - Mancherai tantissimo a tua mamma, ma sarai sempre con me, non so come potrò vivere senza di te. Ti giuro che farò del mio meglio».