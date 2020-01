Mamma lascia le figlie di 1 e 2 anni nella vasca da bagno per fumare: la più piccola affoga

Giovedì 16 Gennaio 2020, 17:42

Voleva. Così Lindsee Louise Leonardo, 32enne del Tennessee negli Stati Uniti si èdopo laaffogata nelladopo essere statacon la sorellina di appena 2 anni in acqua.La piccola Aiden Leonardo è stata trovata proprio dalla mamma mentre galleggiava in acqua nella vasca da bagno, la donna ha provato subito a soccorrerla ma i tentativi sono stati vani. Ha poi chiamato i soccorsi che hanno portato la piccola in ospedale. La donna è stata denunciata per abbandono di minore. La 32enne ha dichiarato di aver messo le figlie e fare il bagnetto insieme, convinta che la più grande avrebbe potuto badare per pochi minuti alla sorellina. Lindsee ha ammesso di essersi allontanata per poter fumare una sigaretta e concedersi pochi minuti per se stessa, ma proprio quei pochi minuti sono stati fatali per la morte di sua figlia.Secondo quanto riporta il Daily Mail , la bambina ha lottato per due giorni tra la vita e la morte, ma alla fine i danni cerebrali riportati nella lunga apnea si sono rivelati essere troppo gravi. La mamma in passato era stata già denunciata per abusi su minore.