Mamma uccide i tre figli piccoli, la lettera commovente della maestra di uno di loro: «Non vedevo l'ora di averti in classe»

Ha ucciso tutti e tre i suoi figli e poi si è tolta la vita Katie Perinović, donna di 42 anni di origine croata immigrata in Australia. Il dramma si è consumato un giorno fa nella casa di famiglia di Tullamarine (Melbourne), davanti alla quale la maestra di uno dei bambini ha voluto lasciare una lettera commovente in cui si rivolge a tutti e tre e ripercorre alcuni ricordi scolastici. A Claire, Anna e Matthew - rispettivamente di sette, cinque e tre anni - il futuro è stato negato.

LA TRAGEDIA

I corpi senza vita di Katie e dei suoi figli sono stati ritrovati dal padre Tomislav Perinović, che ha immediatamente chiamato i soccorsi, ma era troppo tardi. «Non risponde alle telefonate, è devastato. Amava quei bambini più di ogni altra cosa», ha dichiarato all'Herald Sun l'amico di famiglia Frankie Franjic, mentre il Daily Mail riporta le immagini di una nota scritta da una maestra , che per ognuno di loro ha un pensiero. Anna avrebbe dovuto far parte della sua classe. «Quando ho visto il tuo nome nell'elenco per il 2021, sono stata felicissima - si legge nella lettera tra i tributi e gli omaggi floreali - . Non vedevo l'ora di averti nella mia classe. Durante il nostro colloquio dell'anno scorso, hai indossato con orgoglio la tua uniforme ed eri così entusiasta di iniziare la scuola. Il cartellino con il tuo nome rimarrà e farai sempre parte di questa classe».

LE INDAGINI

Gli investigatori sostengono che la donna abbia ucciso i suoi figli e che il marito non sia coinvolto. Davanti ai loro occhi si è presentata una scena del crimine raccapricciante. Secondo le amiche e le vicine di casa, negli ultimi tempi Katie si era chiusa in se stessa. L’unico movente plausibile per il delitto è che la donna fosse caduta in depressione. Aveva lasciato il lavoro come fisioterapista circa tre mesi fa.

