Mamma uccide le sue bambine a martellate: la scoperta choc del papà

Olivia, rifiutata da tutti perché malata di HIV viene adottata da una coppia gay

Martedì 29 Ottobre 2019, 18:21

e le lascia in una pozza di sangue sul pavimento. Milka Djurasovic, 38 anni di Perth, in Australia, è accusata di omicidio per aver ammazzato Tiana Djurasovic, 6 anni, e Mia, 10, le sue bambine. A fare la sdelle sorelline entrando in casa.Ad allertare le autorità è stata invece una vicina di casa spaventata dalle urla dell'uomo dopo essere tornato dal lavoro. Il papà ha visto le sue bambine giacere in una pozza di sangue, la moglie non era invece in casa e dopo circa 2 ore dalla scoperta dei due corpi è stata trovata a una decina di chilometri da casa, in un parcheggio, piena di ferite che si era fatta da sola nel tentativo di togliersi la vita.Secondo quanto riporta la stampa local e la madre, è stata sempre consideta una mamma affettuosa che adorava le sue bambine e nessuno riesce a dare una motivazione al folle gesto. Anche il marito ha confermato che non aveva mai dato segni di crisi o squilibrio. La donna in stato di choc è stata portata in ospedale e il prossimo mese dovrà comparire in tibunale.