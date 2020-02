Mamma uccide la figlia di 5 anni intubandola artificialmente: il vicinato sotto choc

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Febbraio 2020, 21:09

con un tubo utilizzato daie. Shekina Akbar, 30 anni, è stata arrestata e accusata di omicidio, aggressione aggravata e crudeltà nei confronti della figlia di appenache avrebbe soffocato con uno strumento medico. La piccola è stata trovata priva di sensi nel loro appartamento ed è stata subito soccorsa, ma purtroppo non è stato possibile salvarle la vita.Le due si erano da poco trasferite nei Cumberland Crossing Apartments, in Georgia. La vicina di casa ha riferito che la piccola aveva un tubo per la respirazione sul collo quando l'ha vista ma non sembravano esserci segni di violenza, come riporta Metro . Le analisi dei dottori hanno invece mostrato diversi lividi e lesioni che hanno fatto pensare a percosse e maltrattamenti.Non è chiaro il motivo per cui la donna avrebbe ucciso la sua bambina. I vicini e i conoscenti la descrivono come una mamma affettuosa e non riescono a farsi una ragione di quello che è accaduto alla povera piccola indifesa.