Diventa mamma a 15 anni e uccide il figlio, l'omicidio brutale: soffocato e gettato nel sacco della spazzatura

Ha partorito il suo bambino e poi lo ha soffocato prima di gettarlo via in un sacco della spazzatura. Nel 2019, quando è avvenuto l'atroce delitto, Paris Mayo aveva appena 15 anni; ha messo al mondo il bimbo che ha ucciso senza pietà, in modo brutale, nella casa dei suoi genitori nell'Herefordshire, Regno Unito, mentre sua madre era al piano di sopra per prendersi cura del marito malato.

Ucciso e buttato via

In quel frangente, Paris prima ha ferito in modo grave il piccolo, provocandogli una grave lesione cerebrale, poi lo ha soffocato con un batuffolo di cotone due ore dopo, quando si è resa conto che era ancora vivo. Poi ha inviato un messaggio al fratello maggiore, chiedendogli di buttare la spazzatura nel sacco nero.

Cotone nell'esofago

Quando la mamma ha guardato nella busta ha urlato in modo isterico, dicendo "c'è un bambino". Quando sono arrivati i paramedici hanno trovato l'adolescente in casa, seduta con sua madre, che teneva in braccio il bambino avvolto in un lenzuolo, ma non mostrava segni di vita.

L'autopsia sul corpo ha rivelato che era stato soffocato spingendogli un pezzo di cotone idrofilo che gli aveva bloccato l'esofago, così a fondo che è stato scoperto solo durante l'esame post mortem. L'imputata sta affrontando il processo con l'accusa di omicidio.

