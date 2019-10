Il figlio di 2 anni fa i capricci e non vuole mangiare, la madre lo ammazza di botte

Domenica 6 Ottobre 2019, 11:26

fa i capricci e, la mamma lo uccide barbaramente. Elizabeth Woolheater ha ammesso di essere andata su tutte le furie vedendo che suo figlio Anthony Bunn aveva rifiutato l'hot dog fatto per cena. Dopo, riducendo così il piccolo in fin di vita.I fatti risalgono al maggio del 2018, ma in questi giorni è arrivata la condanna definitiva per la mamma del bimbo. Dopo l'aggressione furono chiamati i soccorsi che trovarono il bambino in gravi condizioni con delle ferite alla testa molto importanti. I sanitari fecero il possibile, ma per Anthony non c'è stato nulla da fare: l'autopsia mostrò che aveva diverse fratture, il suo corpicino era pieno di ematomi, aveva subito danni irreversibili al cervello e mostrava segni di malnutrizione.Il compagno ha negato di aver colpito Anthony ma è stato condannato da una giuria per omicidio di secondo grado. Il nonno del bambino si è detto sconvolto per quanto accaduto, la famiglia, ha confessato, come riporta la stampa locale , che sospettava subisse delle violenze e hanno provato a procedere legalmente, anche se in passato la polizia ha ritenuto che non ci fossero prove a sufficienza per portare avanti un procedimento.