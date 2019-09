Mamma uccide i figli per poter far sesso con altri uomini e finisce in carcere: «Ora mangio cioccolato per confortarmi»

Lunedì 2 Settembre 2019, 23:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È finita in carcere per avee ora stache mette da parte con il denaro del lavoro socialmente utile in. Louise Porton, di Birmingham, è stata incarcerata per aver ucciso i suoi figli, tre anni, e Scarlett Vaughan, che aveva solo 16 mesi, perché i bimbi. Ritenuta colpevole del delitto dovrà scontare la sua pena in cella dove però non sembra affatto pentita.La donna pare stia spendendo tutti i suoi soldi in barrette al cioccolato, dichiarando di esserne dipendente. Secondo quanto riporta il Mirror, la 23enne dovrà passare 32 anni in carcere e solo dopo potrà avere la libertà condizionata. La donna ha affermato che l'unica fonte di conforto è nella cioccolata. Durante le indagini la Birmingham Crown Court ha saputo che Porton lavorava come prostituta e la presenza dei bimbi era per lei un ostacolo al lavoro, così ha scelto di liberarsene.La Porton ha provato a far passare il decesso come morte naturale, ma le analisi hanno mostrato i segni del soffocamento sui bimbi inflitti dalla donna. I messaggi di testo e le ricerche su Internet effettuate sul cellulare hanno rivelato un certo grado di pre-meditazione che ha fatto sì che la condanna si inasprisse.