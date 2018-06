Mamma ubriaca rotola a terra: schiaccia e uccide il figlio di 3 settimane

Domenica 3 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Completamentesi rotola sopra ildi appenadi vita e lo uccide. Ashley Bean, 35 anni, del Nebraska, è accusata di infanticidio dopo che che il neonato Axel Xavier Arizola è stato ucciso da lei stessa dentro la loro casa lo scorso 17 dicembre.Pare che la donna, il cui processo si è svolto in questi giorni, la sera del terribile incidente fosse ubriaca di Tequila. Il tasso alcolemico era talmente alto da renderla incapace di badare persino a se stessa, tanto che è caduta in terra e rotolando non si è resa conto di aver schiacciato suo figlio. Come riporta anche il Daily Mail , il bambino è stato portato in ospedale ma per lui non c'era più nulla da fare.La donna avrebbe realizzato quello che era accaduto dopo essersi ripresa la mattina, a seguito di una nottata passata a bere con un suo amico. Al risveglio ha trovato il figlio sotto il suo seno, con il sangue che gli usciva dal naso. La donna ora è in attesa di conoscere la sentenza, rischia una condanna fino a 3 anni di carcere.